Минулої доби в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, троє воїнів зазнали поранень", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 94 рази обстріляли позиції українських військових.