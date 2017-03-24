Минулої доби в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, троє воїнів зазнали поранень", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 94 рази обстріляли позиції українських військових.