За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, трое воинов получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 94 раза обстреляли позиции украинских военных.