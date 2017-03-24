За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, трое воинов получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 94 раза обстреляли позиции украинских военных.