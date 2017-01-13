Минулої доби в зоні АТО троє українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, однак троє бійців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора (12 січня — ред.) внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення у районі Попасної”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби, з 12 на 13 січня, російсько-окупаційні війська 78 разів вели вогонь по позиціях українських військових.