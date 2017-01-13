Минулої доби в зоні АТО троє українських військових отримали поранення

“Вчора (12 січня — ред.) внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення у районі Попасної”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби, з 12 на 13 січня, російсько-окупаційні війська 78 разів вели вогонь по позиціях українських військових.