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За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

Киев • УНН

 • 6961 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, однако трое бойцов получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Вчера (12 января - ред.) в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения в районе Попасной", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 12 на 13 января, российско-оккупационные войска 78 раз вели огонь по позициям украинских военных.

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