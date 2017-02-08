Минулої доби в зоні АТО шестеро українських бійців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Минулої доби в зоні АТО внаслідок бойових дій шестеро українських військових отримали травми, загиблих немає. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було. Шестеро бійців ЗСУ за добу зазнали поранень та бойових травмувань”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 7 на 8 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 89 обстрілів.