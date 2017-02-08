За прошедшие сутки в зоне АТО шестеро украинских бойцов получили ранения

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военных не было. Шестеро бойцов ВСУ за сутки получили ранения и боевые травмы", - сообщил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 7 на 8 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировано 89 обстрелов.