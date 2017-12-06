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Минулої доби в зоні АТО обійшлося без втрат у лавах ЗСУ

Київ • УНН

 • 7468 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні проведення АТО загиблих і поранених військовослужбовців у лавах Збройних сил України немає. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Окупант як і раніше намагається заподіяти втрат українським військовим, проте минулої доби внаслідок бойових дій в районі проведення АТО не загинув жоден військовослужбовець ЗСУ і не зазнав поранення", - сказав О.Мотузяник.

Нагнадаємо, за добу бойовики 24 рази порушили перемир'я в зоні АТО.

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