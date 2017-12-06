За прошедшие сутки в зоне АТО обошлось без потерь в рядах ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших и раненых военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Оккупант по-прежнему пытается причинить потери украинским военным, однако за прошедшие сутки в результате боевых действий в районе проведения АТО не погиб ни один военнослужащий ВСУ и не получил ранение", - сказал О.Мотузяник.
Напомним, за сутки боевики 24 раза нарушили перемирие в зоне АТО.