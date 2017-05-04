Минулої доби в зоні АТО дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських війск немає, однак 9 військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень і бойових травмувань”, — повідомив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціям сил АТО.