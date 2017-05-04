За прошедшие сутки в зоне АТО девять военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий девять военных получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако 9 военнослужащих ВСУ получили ранения и боевые травмы", - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 19 обстрелов по позициям сил АТО.