За прошедшие сутки в зоне АТО девять военнослужащих получили ранения

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако 9 военнослужащих ВСУ получили ранения и боевые травмы", - сообщил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 19 обстрелов по позициям сил АТО.