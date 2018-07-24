Минулої доби у зоні ООС було поранено чотирьох бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За даними розвідки внаслідок порушення режиму припинення вогню минулої доби 4 окупанти отримали важкі поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Додамо, що упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Авдіївки, Мар’їнки та Павлополля. Захисники Водяного зазнали прицільного вогню із ПТКР та забороненого 120-мм міномету. Втрат серед захисників України сьогодні немає.
Як повідомляв УНН, минулої доби на власному мінному полі підірвалася диверсійно-розвідувальна група з-поміж незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки.
Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.