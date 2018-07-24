За прошедшие сутки в зоне ООС были ранены четверо боевиков

Добавим, что в течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя. Защитники Водяного подверглись прицельному огню с ПТРК и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины сегодня нет.

Как сообщал УНН, вчера на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа из числа незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.