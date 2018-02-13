Минулої доби у зоні АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще двоє зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів, впродовж доби, вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82-мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого, а поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокаліберних кулеметів”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Також у штабі зазначили, що: “на Донецькому напрямку, у вечірній час, противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов’ї, а по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї включно із великокаліберними кулеметами”.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.
Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще двоє українських оборонців були поранені.
Як раніше повідомляв УНН, співробітники СБУ спільно з поліцією блокували у Новомосковську Дніпропетровської області надходження зброї з району проведення антитерористичної операції.