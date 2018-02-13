Минулої доби у зоні АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще двоє зазнали поранень

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 175679 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 178943 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 310429 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 217520 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 321064 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 212272 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238233 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254478 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246734 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136313 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 61707 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 55204 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141533 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 48762 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 52141 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141529 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 175680 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 310430 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 321065 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 280374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100934 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88517 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124587 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141832 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147146 перегляди
Актуальне
Минулої доби у зоні АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще двоє зазнали поранень

Минулої доби у зоні АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще двоє зазнали поранень

Київ • УНН

 • 14059 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.

“На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів, впродовж доби, вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82-мм. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого, а поряд з Новгородським було здійснено декілька пострілів із великокаліберних кулеметів”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Також у штабі зазначили, що: “на Донецькому напрямку, у вечірній час, противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов’ї, а по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї включно із великокаліберними кулеметами”.

Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще двоє українських оборонців були поранені.

Як раніше повідомляв УНН, співробітники СБУ спільно з поліцією блокували у Новомосковську Дніпропетровської області надходження зброї з району проведення антитерористичної операції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85