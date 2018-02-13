За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении самая огневая напряжение наблюдалась в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз, в течение суток, вел огонь по нашим опорных пунктах из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. С гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганское и Зайцевое, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Также в штабе отметили, что: “на Донецком направлении, в вечернее время, противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяного, что на Приазовье, а по украинским позициям неподалеку Опытно боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберными пулеметами”.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое украинских защитников были ранены.
Как ранее сообщал УНН, сотрудники СБУ совместно с полицией блокировали в Новомосковске Днепропетровской области поступления оружия из района проведения антитеррористической операции.