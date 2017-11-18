Минулої доби у зоні АТО загинув один український воїн, двоє зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, двоє тримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“Нажаль, в наслідок бойових дій під Троїцьким загинув один український військовослужбовець, другий зазнав поранення”, — сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що пораненого українського військовослужбовця оперативно евакуювали до медичного закладу.
“Ще один захисник України отримав бойове травмування під час обстрілу по опорному пункту поблизу Мар’янки”, — повідомив речник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 25 разів обстріляли позиції ЗСУ.