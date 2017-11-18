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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16268 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский воин, двое получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский воин, двое получили ранения

Киев  •  УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"К сожалению, в результате боевых действий в Троецком погиб один украинский военнослужащий, второй получил ранение", - сказал А.Лысенко.

Он отметил, что раненого украинского военнослужащего оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.

"Еще один защитник Украины получил боевую травму во время обстрела по опорному пункту вблизи Марьянки", - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ.

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