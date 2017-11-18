За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский воин, двое получили ранения

"К сожалению, в результате боевых действий в Троецком погиб один украинский военнослужащий, второй получил ранение", - сказал А.Лысенко.

Он отметил, что раненого украинского военнослужащего оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.

"Еще один защитник Украины получил боевую травму во время обстрела по опорному пункту вблизи Марьянки", - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ.