Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, провокуючи українських захисників до бойових протистоянь.

“На Луганському напрямку противник зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського, а з великокаліберних кулеметів — неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї наші позиції у районі Красногорівки”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Загалом, минулої доби, агресор провів 3 прицільних обстріли опорних пунктів Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український військовослужбовець. Стан здоров’я українського захисника задовільний. Його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

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