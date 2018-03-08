За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, провоцируя украинских защитников к боевым противостояний.
“На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов — неподалеку Троицкого. На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия наши позиции в районе Красногоровки”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
За минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.
Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное. Он доставлен в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.