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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49765 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53388 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100974 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91324 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103537 просмотра

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За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, провоцируя украинских защитников к боевым противостояний.

“На Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов — неподалеку Троицкого. На Донецком направлении враг с временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия наши позиции в районе Красногоровки”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.

Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное. Он доставлен в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

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