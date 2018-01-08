Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” увечері порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” майже добу дотримувалися Різдвяного перемир’я, але увечері сепаратисти не змогли втриматися від провокацій та зірвали домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
“Зокрема, на Донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.
Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військово-медичної установи.