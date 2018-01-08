За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” вечером нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” почти сутки придерживались Рождественского перемирия, но вечером сепаратисты не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
“В частности, на Донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецком. Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не раскрывали”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.
Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.