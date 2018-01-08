За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” почти сутки придерживались Рождественского перемирия, но вечером сепаратисты не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

“В частности, на Донецком направлении, противник с 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецком. Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не раскрывали”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.