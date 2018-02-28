Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди, не лише по позиціях захисників України, але й по населеному пункту.

"На Луганському напрямку противник активізувався на Світлодарській дузі. У цьому районі російсько-окупаційні війська понад чотири години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Світлодарська та випустили понад 200 мін різних калібрів. 120-мм міномети загарбники застосували поблизу Луганського і Троїцького, а неподалік Новоолександрівки – обстрілювали наші позиції із мінометів калібру 82-мм і гранатометів. Крім того, у вечірній час, окупанти випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82-мм по населеному пункту Луганське. Оскільки обстріл відбувся затемна, наслідки заподіяної шкоди поки невідомі. Зараз військовослужбовці Збройних Сил України з’ясовують чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Також зазначається, що на Донецькому напрямку порушень припинення вогню не зафіксовано.

Загалом, минулої доби, бойовики провели 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

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