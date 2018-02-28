За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранения

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту.

“На Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более 4:00 вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы захватчики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки — обстреливали наши позиции с минометов калибра 82-мм и гранатометов. Кроме того, в вечернее время, оккупанты выпустили не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел затемно, последствия причиненного вреда пока неизвестны. Сейчас военнослужащие Вооруженных Сил Украины выясняют является разрушение зданий и жертвы среди гражданского населения”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Также отмечается, что на Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

В общем, за минувшие сутки, боевики провели 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения.