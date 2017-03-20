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Минулої доби п’ятеро українських військових отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п’ятеро зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український боєць не загинув, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення та травми”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, за тиждень до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова потрапило п’ятеро поранених бійців із зони АТО.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 50 разів вели вогонь по позиціях українських військових.

Українські Національні Новини

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