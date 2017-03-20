За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский боец ​​не погиб, пятеро военнослужащих получили ранения и травмы", - сказал он.

Как сообщал УНН, за неделю до Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова попало пятеро раненых бойцов из зоны АТО.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 50 раз вели огонь по позициям украинских военных.