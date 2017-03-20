За прошедшие сутки пятеро украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский боец не погиб, пятеро военнослужащих получили ранения и травмы", - сказал он.
Как сообщал УНН, за неделю до Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова попало пятеро раненых бойцов из зоны АТО.
Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 50 раз вели огонь по позициям украинских военных.