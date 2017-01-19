Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 24 тис. осіб

Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/80; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 25/5; “Гнутове” — 130/100.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 5795 осіб та 755 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6205 осіб та 1245 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4810 осіб та 1005 транспортних засобів; “Гнутове” — 2940 осіб та 665 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4345 осіб.