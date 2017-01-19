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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 24 тис. осіб

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 24 тис. осіб

Київ • УНН

 • 8083 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули 24,1 тис. осіб та 3,7 тис. транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/80; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 25/5; “Гнутове” — 130/100.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 5795 осіб та 755 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6205 осіб та 1245 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4810 осіб та 1005 транспортних засобів; “Гнутове” — 2940 осіб та 665 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4345 осіб.

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