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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 24 тыс. человек

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 24 тыс. человек

Киев • УНН

 • 8083 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли 24,1 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/80; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 25/5; "Гнутово" - 130/100.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 5795 человек и 755 транспортных средств; "Марьинка" - 6205 человек и 1245 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4810 человек и 1005 транспортных средств; "Гнутово" - 2940 человек и 665 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4345 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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