За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 24 тыс. человек

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/80; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 25/5; "Гнутово" - 130/100.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 5795 человек и 755 транспортных средств; "Марьинка" - 6205 человек и 1245 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4810 человек и 1005 транспортных средств; "Гнутово" - 2940 человек и 665 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4345 человек.