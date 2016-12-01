Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 23 тис.осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні проведення АТО перетнуло 23,8 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Загалом в обидва напрямки через КПВВ прямувало: “Майорське” — 5530 осіб та 615 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6525 осіб та 1165 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4965 осіб та 1020 транспортних засобів; “Гнутове” — 3455 осіб та 750 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3305 осіб.
Так, сьогодні зранку у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 170/150; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 25/40; “Гнутове” — 60/30.