За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 23 тыс. человек

Всего в оба направления через КПВВ проследовало: "Майорское" - 5530 человек и 615 транспортных средств; "Марьинка" - 6525 человек и 1165 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4965 человек и 1020 транспортных средств; "Гнутово" - 3455 человек и 750 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3305 человек.

Так, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 170/150; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 25/40; "Гнутово" - 60/30.