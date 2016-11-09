Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 22 тис.осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнуло 22,6 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку у КПВВ “Майорське” для перетину лінії розмежування знаходилося 40 автомобілів, які рухалися на в’їзд з неконтрольованої території, а в зворотному напрямку прямувало 170 автівок.
В “Мар’їнці” на в’їзд та виїзд перебувало 250 та 180 транспортних засобів відповідно. У контрольному пункті “Новотроїцьке” 50 транспортних засобів зафіксовано тільки на виїзд з неконтрольованої території.
Ще 120 та 60 автомобілів на в’їзд та виїзд перебувало в КПВВ “Гнутове”.
Загалом в обидва напрямки через КПВВ прослідувало: “Майорське” — 5770 осіб та 615 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5215 осіб та 1075 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4490 осіб та 1510 транспортних засобів; “Гнутове” — 3130 осіб та 705 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4005 осіб.