За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 22 тыс. чел

Так, сегодня утром в КПВВ "Майорское" для пересечения линии разграничения находилось 40 автомобилей, которые двигались на въезд с неконтролируемой территории, а в обратном направлении следовало 170 автомобилей.

В "Марьинке" на въезд и выезд находилось 250 и 180 транспортных средств соответственно. В контрольном пункте "Новотроицкое" 50 транспортных средств зафиксировано только на выезд из неконтролируемой территории.

Еще 120 и 60 автомобилей на въезд и выезд находилось в КПВВ "Гнутово".

Всего в оба направления через КПВВ проследовало: "Майорское" - 5770 человек и 615 транспортных средств; "Марьинка" - 5215 человек и 1075 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4490 человек и 1510 транспортных средств; "Гнутово" - 3130 человек и 705 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4005 человек.