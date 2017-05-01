Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 20 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Вчора, 30 квітня, на пунктах пропуску в зоні АТО спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку, усього лінію розмежування перетнуло 20,8 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Учора спостерігалось значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньої добою. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнуло 20,8 тисяч осіб, що майже на 13 тисяч менше, ніж минулої доби, та 3,5 тисяч транспортних засобів.
Так, КПВВ “Майорське” перетнуло 4825 осіб та 730 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6055 осіб та 1275 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3960 осіб та 960 транспортних засобів; “Гнутове” — 2195 осіб та 595 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3820 осіб.
Сьогодні вранці, 1 травня, у КПВВ на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/45; “Мар’їнка” — 80/80; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 50/20.
Як повідомляв УНН, напередодні травневих свят пункти пропуску в зоні АТО перетнули понад 33 тис. осіб.