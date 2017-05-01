За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 20 тыс. человек

Вчера наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекло 20,8 тыс. человек, что почти на 13 тыс. меньше, чем прошедшие сутки, и 3500 транспортных средств.

Так, КПВВ “Майорское” пересекло 4825 человек и 730 транспортных средств; “Марьинка” — 6055 человек и 1275 транспортных средств; “Новотроицкое” — 3960 человек и 960 транспортных средств; “Гнутово” — 2195 человек и 595 транспортных средств; “Станица Луганская” — 3820 человек.

Сегодня утром, 1 мая, в КПВВ на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: “Майорское” — 30/45; “Марьинка” — 80/80; “Новотроицкое” — 20/15; “Гнутово” — 50/20.

Как сообщал УНН, накануне майских праздников пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 33 тыс. человек.