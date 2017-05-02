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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16,2 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора, 1 травня, на пунктах пропуску в зоні АТО спостерігалося зменшення пасажиро-транспортного потоку, усього лінію розмежування перетнуло 16,2 тис. осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 16,2 тис. осіб

Минулої доби пасажиро-транспортний потік в районі проведення АТО відмічався значним зменшенням у порівнянні з попередньою добою. Всього учора лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 16,2 тисяч осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 3753 осіб та 630 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 4925 осіб та 1190 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3140 осіб та 765 транспортних засобів;

“Гнутове” — 1210 осіб та 350 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3120 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/75; “Мар’їнка” — 100/100; “Новотроїцьке” — 30/20; “Гнутове” — 10/20.

Як повідомляв УНН, напередодні травневих свят пункти пропуску в зоні АТО перетнули понад 33 тис. осіб.

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