За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 16,2 тыс. человек

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в районе проведения АТО отмечался значительным уменьшением по сравнению с предыдущими сутками. Всего вчера линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекло 16200 человек и 2,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 3753 человек и 630 транспортных средств;

"Марьинка" - 4925 человек и 1190 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3140 человек и 765 транспортных средств;

"Гнутово" - 1210 человек и 350 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3120 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/75; "Марьинка" - 100/100; "Новотроицкое" - 30/20; "Гнутово" - 10/20.

Как сообщал УНН, накануне майских праздников пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 33 тыс. человек.