Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 15 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули 15,2 тисячі осіб та 2,8 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/100; “Мар’їнка” — 150/140; “Новотроїцьке” — 15/20; “Гнутове” — 80/20.
Загалом за минулу добу лінію розмежування через КПВВ перетнули: “Майорське” — 3930 осіб та 685 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 3725 осіб та 770 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3275 осіб та 860 транспортних засобів; “Гнутове” — 1805 осіб та 430 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 2420 осіб.