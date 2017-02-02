За минувшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 15 тыс. человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 150/140; "Новотроицкое" - 15/20; "Гнутово" - 80/20.

Всего за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли: "Майорское" - 3930 человек и 685 транспортных средств; "Марьинка" - 3725 человек и 770 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3275 человек и 860 транспортных средств; "Гнутово" - 1805 человек и 430 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2420 человек.