За минувшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 15 тыс. человек

ukru
Эксклюзив
14:19 • 26916 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 81246 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 115955 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 106477 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 116837 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139667 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144166 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132141 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122056 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 129814 просмотра
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 64870 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 101771 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 113117 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 80688 просмотра
публикации
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 5781 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 37920 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 115955 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 158920 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 193515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131907 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 140466 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 145723 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 144584 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148190 просмотра
Актуальное
За минувшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 15 тыс. человек

За минувшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 15 тыс. человек

Киев • УНН

 • 6660 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли 15,2 тыс. человек и 2,8 тыс. транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 150/140; "Новотроицкое" - 15/20; "Гнутово" - 80/20.

Всего за минувшие сутки линию разграничения через КПВВ пересекли: "Майорское" - 3930 человек и 685 транспортных средств; "Марьинка" - 3725 человек и 770 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3275 человек и 860 транспортных средств; "Гнутово" - 1805 человек и 430 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2420 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы