Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 23,6 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО загалом перетнули 23,6 тисяч осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів"Майорське“ — 70/170; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 40/40; “Гнутове” — 60/40.
Загалом протягом минулої доби лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули:
“Майорське” — 5460 осіб та 685 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6300 осіб та 1235 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4825 осіб та 985 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3015 осіб та 655 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3960 осіб.