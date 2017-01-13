За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 23,6 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО в целом пересекли 23 600 человек и 3,6 тысячи транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/170; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 60/40.
В общем за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли:
"Майорское" - 5460 человек и 685 транспортных средств;
"Марьинка" - 6300 человек и 1235 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4825 человек и 985 транспортных средств;
"Гнутово" - 3015 человек и 655 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3960 человек.