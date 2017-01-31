Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 14,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО перетнули 14,5 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 100/100; “Мар’їнка” — 100/200; “Новотроїцьке” — 0/10; “Гнутове” — 150/20.
Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 3675 осіб та 740 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4020 осіб та 955 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 2940 осіб та 735 транспортних засобів; “Гнутове” — 1995 осіб та 515 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 1905 осіб.