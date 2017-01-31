За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 14,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 14 500 человек и 3 000 транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 100/200; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 150/20.
Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 3675 человек и 740 транспортных средств; "Марьинка" - 4020 человек и 955 транспортных средств; "Новотроицкое" - 2940 человек и 735 транспортных средств; "Гнутово" - 1995 человек и 515 транспортных средств; "Станица Луганская" - 1905 человек.