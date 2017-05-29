Минулої доби понад 30 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні АТО, перетнули 30,5 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 30,5 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 6850 осіб та 800 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 8400 осіб та 1665 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5895 осіб та 1265 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3140 осіб та 800 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 6215 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/100; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 70/40; “Гнутове” — 60/30.
Як повідомляв УНН, прикордонники за рік затримали понад 2,5 тис. нелегалів.