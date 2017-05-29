За прошедшие сутки более 30 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО

Вчера пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущей эпохи. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 30,5 тыс. человек и 4500 транспортных средств:

"Майорское" - 6850 человек и 800 транспортных средств;

"Марьинка" - 8400 человек и 1665 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5895 человек и 1265 транспортных средств;

"Гнутово" - 3140 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6215 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 70/40; "Гнутово" - 60/30.

Как сообщал УНН, пограничники за год задержали более 2,5 тыс. нелегалов.