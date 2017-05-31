Минулої доби один військовослужбовець загинув в зоні АТО

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29391 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 73841 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 83490 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 77770 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 105294 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75193 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84693 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96485 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88282 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 193348 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.2м/с
65%
Популярнi новини

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 8608 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 13589 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 13812 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 20133 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 8560 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 83494 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 193350 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 346669 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 281690 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 391155 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16553 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15059 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 77774 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22222 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27247 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Минулої доби один військовослужбовець загинув в зоні АТО

Київ • УНН

 • 8417 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. За минулу добу в наслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро дістали поранення Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Минулої доби один військовослужбовець загинув в зоні АТО

“За минулу добу в наслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро дістали поранення. З 11 травня ми не мали безповоротних бойових втрат. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна,” — повідомив речник.

Також він додав, що загиблий військовий був сапером, який під час виконання бойового завдання підірвався на вибуховому пристрої.

Нагадаємо, за даними ООН, кількість загиблих цивільних осіб з початку конфлікту на Донбасі перевищила 2 тисячі, ще близько 7-9 тисяч отримали поранення за цей час.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,513.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.34