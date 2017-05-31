Минулої доби один військовослужбовець загинув в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. За минулу добу в наслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро дістали поранення Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу в наслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро дістали поранення. З 11 травня ми не мали безповоротних бойових втрат. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна,” — повідомив речник.
Також він додав, що загиблий військовий був сапером, який під час виконання бойового завдання підірвався на вибуховому пристрої.
Нагадаємо, за даними ООН, кількість загиблих цивільних осіб з початку конфлікту на Донбасі перевищила 2 тисячі, ще близько 7-9 тисяч отримали поранення за цей час.