За прошедшие сутки один военнослужащий погиб в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает корреспондент.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения. С 11 мая мы не имели безвозвратных боевых потерь. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина ", - сообщил пресс-секретарь.
Также он добавил, что погибший военный был сапером, который во время выполнения боевого задания подорвался на взрывном устройстве.
Напомним, по данным ООН, количество погибших гражданских лиц с начала конфликта в Донбассе превысила 2000, еще около 7-9 тысяч получили ранения за это время.