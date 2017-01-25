Минулої доби один український військовий зазнав поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. З минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, один боєць отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один боєць зазнав поранень, це сталося в районі н.п. Красногоріївка, внаслідок ворожих обстрілів”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 55 разів обстріляли позиції укаїнських військових.