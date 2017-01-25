Минулої доби один український військовий зазнав поранень

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один боєць зазнав поранень, це сталося в районі н.п. Красногоріївка, внаслідок ворожих обстрілів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 55 разів обстріляли позиції укаїнських військових.