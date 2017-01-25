За минувшие сутки один украинский военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, один боец получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один боец получил ранения, это произошло в районе н.п. Красногоровка, в результате вражеских обстрелов", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 55 раз обстреляли позиции укаинських военных.