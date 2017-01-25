За минувшие сутки один украинский военный получил ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один боец ​​получил ранения, это произошло в районе н.п. Красногоровка, в результате вражеских обстрелов", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 55 раз обстреляли позиции укаинських военных.