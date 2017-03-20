Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики випустили 30 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку противник застосовував 122-мм гармати та міномети, в ході обстрілів було випущено 30 мін. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“У Красногорівці та Мар’їнці противник застосовував міномети, у Водяному — 122-мм гармати. При цьому було випущено 30 мін і снарядів різного калібру”, — сказав він.
За його словами, бойові дії на цьому напрямку велися лише в Мар’їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль — Широкине.
За даними Міноборони, всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 24 ворожих обстріли, зокрема 4 — з важкого озброєння.
Як передавав УНН, минулої доби внаслідок обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.