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Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики випустили 30 мін

Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики випустили 30 мін

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку противник застосовував 122-мм гармати та міномети, в ході обстрілів було випущено 30 мін. Про це в ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“У Красногорівці та Мар’їнці противник застосовував міномети, у Водяному — 122-мм гармати. При цьому було випущено 30 мін і снарядів різного калібру”, — сказав він.

За його словами, бойові дії на цьому напрямку велися лише в Мар’їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль — Широкине.

За даними Міноборони, всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 24 ворожих обстріли, зокрема 4 — з важкого озброєння.

Як передавав УНН, минулої доби внаслідок обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.

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