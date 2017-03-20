Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики випустили 30 мін

“У Красногорівці та Мар’їнці противник застосовував міномети, у Водяному — 122-мм гармати. При цьому було випущено 30 мін і снарядів різного калібру”, — сказав він.

За його словами, бойові дії на цьому напрямку велися лише в Мар’їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль — Широкине.

За даними Міноборони, всього вчора на Маріупольському напрямку сталося 24 ворожих обстріли, зокрема 4 — з важкого озброєння.

Як передавав УНН, минулої доби внаслідок обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.