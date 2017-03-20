За прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики выпустили 30 мин

"В Красногоровке и Марьинке противник применял минометы, в Водяное - 122-мм пушки. При этом было выпущено 30 мин и снарядов различного калибра ", - сказал он.

По его словам, боевые действия на этом направлении велись только в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино.

По данным Минобороны, всего вчера на Мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения .