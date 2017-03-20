За прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики выпустили 30 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении противник применял 122-мм пушки и минометы, в ходе обстрелов было выпущено 30 мин. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Красногоровке и Марьинке противник применял минометы, в Водяное - 122-мм пушки. При этом было выпущено 30 мин и снарядов различного калибра ", - сказал он.
По его словам, боевые действия на этом направлении велись только в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино.
По данным Минобороны, всего вчера на Мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в том числе 4 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения .