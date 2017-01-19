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Минулої доби на луганському напрямку бойовики випустили близько 40 мінометних снарядів

Минулої доби на луганському напрямку бойовики випустили близько 40 мінометних снарядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. За минулу добу, на луганському напрямку бойовики по позиціях українських військових близько 40 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Між 9 і 15 годинами окупанти провели низку потужних мінометних обстрілів у Попаснянському районі. По наших позиціях ворог випустив майже сорок мінометних снарядів”, — розповів він.

Також речник зауважив, що пізно ввечері противник обстріляв позиції українських бійців поблизу населеного пункту Станиця Луганська. На інших рубежах луганського напрямку вчора було тихо.

“Таким чином всього 10 ворожих обстрілів, 6 з яких важкого озброєння зафіксовано на луганському напрямку”, — додав він.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 37 разів обстріляли сили АТО

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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