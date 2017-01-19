За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили около 40 минометных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили по позициям украинских военных около 40 минометных снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Между 9 и 15 часами оккупанты провели ряд мощных минометных обстрелов в Попаснянском районе. По нашим позициям враг выпустил почти сорок минометных снарядов", - рассказал он.
Также спикер отметил, что поздно вечером противник обстрелял позиции украинских бойцов вблизи населенного пункта Станица Луганская. На других рубежах луганского направлении вчера было тихо.
"Таким образом всего 10 вражеских обстрелов, 6 из которых из тяжелого вооружения зафиксировано на луганском направлении", - добавил он.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 37 раз обстреляли силы АТО.